Philippe Rombach, le jeune gardien de La Calamine a signé en faveur du FC Eupen pour y évoluer la saison prochaine.

Il y rejoindra son actuel équipier Semir Islamovic, qui s’était déjà engagé au club.

Lentz a choisi son club

Robin Lentz ne restera pas à Bullange (P4G), comme déjà annoncé dans nos colonnes. Le buteur s’installe du côté de Bastogne et retrouvera le football luxembourgeois. On apprend qu’il a signé à Houffaloise, club qui dispose d’une équipe en P1 et d’une autre en P2 luxembourgeoise.

Bierberg quittera Emmels

Anthony Bierberg, passé chez les jeunes du RCS Verviers, prestait cette saison à Emmels... Il ne restera pas chez les Frontaliers. Le joueur a choisi de signer à Harre-Manhay, en P2 luxembourgeoise.