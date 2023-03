On joue ce jeudi soir en P3D

Une rencontre a priori déséquilibrée se dispute ce 2 mars à 20 h: Sart-lez-Spa B (14, 17 points) recevra Butgenbach (4, 39 points). Les deux formations ont perdu sur le même score (1-0) le week-end dernier et espèrent donc profiter de ce rendez-vous pour redresser la tête. À noter qu’il s’agit d’un match avancé, puisque Sart B et Butgenbach seront au repos ce week-end des 4 et 5 mars 2023.