Le Stembertois Antoine Lejoly a enfin rejoué avec Liège: "Bien sûr que ma situation est frustrante"

Le Verviétois a très bien géré son premier match de championnat avec Liège. Une belle claquette sur une frappe puissante de Tshimanga et plusieurs sorties aériennes autoritaires lui ont permis de signer une clean sheet. Il a souvent donné de la voix pour guider sa défense centrale et boucher les éventuels trous qui auraient pu se créer. "Selon moi, un gardien doit coacher et je pense l’avoir bien fait. C’est aussi ce qui explique le peu de ballons que j’ai dû négocier, car mes équipiers étaient toujours bien placés", disait-il.

À 24 ans, Antoine Lejoly présente de solides références, avec une formation au Standard et plusieurs matchs disputés avec le Beerschot. Ce dimanche, il a prouvé que ce parcours professionnel ne devait rien au hasard. Très calme, il a livré une rencontre parfaite, alors qu’il n’avait plus disputé la moindre rencontre officielle depuis le 20 août dernier et l’élimination en Coupe de Belgique contre Overijse. "Je me suis préparé normalement. Je ne me suis pas mis de pression… et j’ai mangé mes pâtes la veille de la rencontre, rigolait-il. J’avais disputé un match amical il n’y a pas si longtemps et cela s’était bien passé. Je ne suis pas quelqu’un qui a besoin de beaucoup de matchs pour se sentir prêt. J’étais déjà bien concentré dès l’échauffement. Le foot, ça ne se perd pas et les conditions étaient idéales avec les supporters et la victoire."

"Déçu de retourner sur le banc"

Peu sollicité, il a quand même montré quelques qualités qui lui ont permis de signer l’été dernier. Outre son coaching, il a montré une belle aisance au pied mais aussi soulagé sa défense avec des sorties loin de sa ligne de but.

Ces atouts n’ont certainement pas étonné le staff technique, déjà bien au courant du potentiel de ce gardien. En début de saison, l’identité du numéro un semblait entourée d’un gros point d’interrogation, mais Kevin Debaty a rapidement mis tout le monde d’accord. Antoine Lejoly doit se contenter du banc, malgré un CV plus qu’intéressant et certainement bien supérieur à celui de 90 % des portiers de Nationale 1. "Je travaille tous les jours et j’attends ma chance. Bien sûr que c’est frustrant, car chaque joueur veut se retrouver sur la pelouse, mais la situation est ce qu’elle est. La suite ? Je n’en ai aucune idée, l’entraîneur fera ses choix et je les respecterai. Je serai déçu de retourner sur le banc, car j’ai toujours envie de jouer, c’est logique."

Sauf énorme surprise, Gaëtan Englebert titularisera Kevin Debaty à Rupel Boom, ce samedi. Le gardien a repris les entraînements en début de semaine. Sa commotion cérébrale est de l’histoire ancienne. "J’étais inquiet la semaine dernière, car Kevin est resté au sol après le coach avec Jordan (Bustin). On avait peur que ce soit grave mais, dans le même temps, je devais me concentrer pour monter au jeu. Ce n’était pas simple mais, heureusement, je n’ai pas eu beaucoup de boulot", terminait Lejoly.