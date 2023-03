La paire Lambiet – Degive sur le toit des championnats de Belgique

Du calme et de la confiance, la paire en a fait étalage dès le premier match remporté après avoir sauvé une balle de match. Puis le parcours se poursuit en exploitant leurs points forts. "On a tous les deux la capacité d’attaquer dès la première balle", précise Maxime. "Et surtout on met beaucoup de rotation sur la première attaque."

Alors l’aventure les mène en finale. Les Miniers vont émerger après avoir sauvé une autre balle de match, la marque de la confiance mutuelle. "On était tous les deux étonnés", se confie le jeune champion. "Parce qu’on pensait que nos adversaires étaient les plus forts. On adore jouer ensemble et on était tout simplement content."

Et voilà un magnifique titre qui mêle performance sportive, amitié et plaisir. Le Tiégeois Svren Beligdorg fait aussi bien en double U19, associé au joueur d’Ermitage Jérémy Coste. Le titre est tombé contre Jimmy Marcoux et Xavier Noël, une autre paire tiégeoise. Dans cette catégorie d’âge U19, Svren Beligdor, Clémentine Poncelet (Francorchamps) et Lennie Strebelle (Vervia) reviennent avec une médaille dans chacune des catégories, simple, double et double mixte. Remarquable.

Revenons à Maxime Degive pour signaler la médaille de bronze en simple cadet. "Mon sentiment à l’issue de la compétition est le soulagement", lâche spontanément Maxime. "En quart, j’ai joué Noah Genart qui est mon compagnon d’entraînement et j’étais stressé. D’ailleurs je suis mené deux sets à zéro avant de retourner le match et de l’emporter."

Enfin chez les plus jeunes, Chloé Hansenne ramène la médaille de bronze, en double mixte tandis qu’Édouard Gerson revient à la maison avec deux médailles, ce qui méritera qu’on revienne la semaine prochaine sur son parcours.