Jean-Claude Michel (Ster-Francorchamps): "Le nouveau cadre financier ? Cela complique encore les choses…"

Le vaste monde du football amateur va connaître un bouleversement important à partir du 1er juillet 2023. En effet, un nouveau cadre financier mis en place par l’ACFF, l’Union belge et Voetbal Vlaanderen entrera alors en vigueur… et il concerne le portefeuille des clubs et joueurs. Dans les grandes lignes, les matricules du pays seront incités à ne pas payer plus de 100 euros imposables par point, avec un montant maximal de 4 500 euros imposables par saison par joueur (exonérés d’ONSS) – à payer par virement bancaire. À noter que ce montant n’est pas le montant net que les footballeurs recevront, puisqu’il faudra payer un précompte professionnel.