À 40 ans, celui qui défendra les perches lambermontoises jusqu’au terme de l’actuelle saison s’apprête à raccrocher les gants pour s’asseoir sur le banc. C’est lui qui a été choisi pour coacher la P3 du futur club qui naîtra de la fusion entre Lambermont et Rechain.

"J’ai toujours dit que je voulais jouer jusqu’à 40 ans et j’ai su le faire. Et là, j’ai l’opportunité de garder un pied dans le football avec ce projet qui m’intéresse vraiment !", dixit Kevin Cremers. S’il a déjà entraîné (Heusy B en P4 et les gardiens de Faymonville alors en promotion), le portier sait que, cette fois, le défi sera différent. "On veut garder l’ossature de la P3, faire revenir des jeunes et encadrer le tout avec l’un ou l’autre transfert. Il faut miser sur la jeunesse et préparer le futur, mais il est important d’avoir quelques éléments plus expérimentés. On veut être dans la transmission !"

Exemple concret: c’est le jeune Valentin Brixhe, 18 ans et actuel n° 2, qui prendra place dans les cages de Lambermont-Rechain B la saison prochaine. "Je lui fais confiance et je lui passe le flambeau. Me concernant, je ne serai pas joueur-entraîneur. Je veux être à 100% investi dans mon rôle de coaching. Néanmoins, je continuerai de m’entraîner un peu, histoire de pouvoir dépanner s’il faut vraiment."

Kevin Cremers travaillera en collaboration avec le T1 de la P2 de Lambermont-Rechain: Quentin Slupik. "On se connaît un peu et, surtout, on veut tirer sur la même corde. On sait que des joueurs de P2 viendront en P3 et que les plus méritants de P3 recevront leur chance en P2. On veut construire quelque chose de bien."

"Pas être un oiseau pour le chat"

Vous l’aurez remarqué: l’actuel Lambermont a beau jouer le maintien en P3, le futur coach n’évoque jamais une éventuelle descente en P4. "Non, car je suis convaincu qu’on va se sauver et qu’on a les qualités pour le faire. Toutefois, je serai bel et bien le coach si on venait à devoir jouer en P4. Mais je sais aussi qu’en P3 ou en P4, on ne sera pas un oiseau pour le chat !", ponctue le citoyen de Heusy qui espère voir la majeure partie de ses actuels équipiers rempiler. "Ensuite, on continuera le travail au niveau des transferts." Une chose à la fois.