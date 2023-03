Florian Campo avant le derby Aubel-Elsaute: "Une philosophie de jeu similaire, mais..."

Le jeune médian avait quitté Aubel sur une défaite contre… Elsaute en finale de Coupe de la province la saison dernière pour rejoindre l’équipe dirigée par Boris Dome par la suite.

Cet agent immobilier de formation et actuellement en stage va pouvoir faire la visite du propriétaire du stade Jean-Marie Doome à ces nouveaux partenaires.

"Je connais très bien le club d’Aubel pour y avoir passé trois belles saisons. Je garde le contact avec la plupart des joueurs que j’y ai côtoyé et j’apprécie énormément les gens du club, que ce soit le staff actuel ou les dirigeants" précise-t-il.

Cependant, après avoir fait le tour de la question chez les Siropiers, c’est vers le stade Léon Crosset que ses aventures se poursuivent. Bien installé dans son milieu de terrain sous la houlette de l’entraîneur Boris Dome, c’est à la position à laquelle il a été formé (notamment à l’AS Eupen durant huit saisons) que son coach le fait évoluer et ce, avec succès.

"La philosophie de jeu des deux clubs est sensiblement la même. C’est basé sur beaucoup de courses mais la différence c’est que c’est plus ludique avec Boris. Précédemment, avec Tony (Niro) on travaillait plus le physique, sans ballons" détaille-t-il avant d’évoquer sa place sur l’échiquier. "La saison passée, j’étais souvent positionné en infiltreur sur l’aile, pour accompagner l’attaquant. Cette année, Boris m’a fait redescendre d’un cran pour évoluer en 6, et c’est là que je me sens le mieux. En tant que récupérateur dans le milieu, il y a de la concurrence à Elsaute mais toutes les paires sont vraiment compatibles, c’est donc un plaisir de pouvoir évoluer avec n’importe lequel de mes partenaires."

Ne pas tenir compte du match aller…

Certains rendez-vous ont des saveurs différentes. Au calendrier de Florian Campo, la date de ce dimanche avait déjà été cochée depuis le début de la saison. Le résultat du match aller (1-0 pour les Elsautois) n’est pas une référence car l’eau a coulé sous les ponts depuis. "Aubel n’a plus été battu en championnat depuis le mois d’octobre. De notre côté, nous étions sur une belle série avant de chuter à Ougrée. Ce n’est qu’un incident de parcours car la victoire contre l’UCE Liège nous a remis sur la voie et la confiance est retrouvée" confie Campo, qui a rempilé à Elsaute en vue de la prochaine saison… En P1 ou en D3 ? À voir… "Mais ce dimanche l’objectif est clair: on se déplacera pour gagner" conclut notre interlocuteur avant cette alléchante affiche entre Aubel (7e, 32 points) et l’actuel leader de P1 liégeoise, Elsaute (1er, 46 points).