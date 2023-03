Florent Lambiet s’offre la première édition du championnat francophone série A

Chez les messieurs, Adrien Rassenfosse est engagé en Inde et absent. David Coméliau est la bonne surprise en triomphant de Nicolas Degros en quart. En demi, il retrouve l’autre régional, Florent Lambiet. L’ex-Minier compte le plus gros contingent de supporters et ne tremble pas. La victoire est nette par quatre sets à zéro. Suite au forfait de dernière minute de Martin Allegro pour blessure, Lambiet retrouve le jeune Louis Laffineur en finale. Ce dernier veut tout bousculer et démarre pied au plancher, il mène rapidement deux sets à zéro. Puis le joueur de l’équipe nationale a la bonne idée de changer son service. Il sert désormais du revers en se plaçant le plus souvent sur son coup droit. C’est bingo. Le match tourne et il l’emporte au bout de sept sets. "En changeant de service, il a déjoué et commis beaucoup d’erreurs", analyse le joueur qui inaugure le palmarès. "C’est un beau titre pour une belle organisation, je suis content. Fin du mois, j’irai avec ambition au championnat de Belgique. C’est une échéance importante pour moi."

Il est vrai que Florent transpire la confiance. La grosse semaine qu’il a réalisée à Düsseldorf, avec quatre victoires contre des joueurs du top 100 mondial, s’est traduite par une progression de 144 places où il figure désormais à la 140e place. "Mon objectif est le top 100", confie Lambiet. À dix-huit mois des jeux olympiques de Paris, il n’y a pas de temps à perdre.