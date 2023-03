Le GP Raygeo (1.12) marquait l’ouverture de saison en province de Liège. Derrière le vainqueur Alexy Faure-Prost, deux coureurs de la région verviétoise ont terminé dans le top 10: Marvin Tasset (9e à 6’14’’), ambitieux en 20023, et Noah Detalle (7e à 5’48’’). Ce dernier abordera en confiance la suite de son calendrier. À commencer par le GP de Lillers (1.2), ce 5 mars. Suivront la Get Up Cup d’Aywaille (12 mars) et Gand-Wevelgem, le dernier week-end. À noter que Hugo Wertz, 35e à Villers-le-Temple pour sa première sous le maillot fluo, est aussi annoncé à Lillers.

Un Hervien sur le podium

Toujours à Villers-le-Temple, le Vélo Club Ardennes est monté sur la troisième marche du podium (en cadets) grâce à Gaspard Kets. Le Hervien s’est présenté sur la ligne dans un groupe se disputant sa seconde place derrière le lauréat Édouard Claisse. Pour ses grands débuts en compétition, le Malmédien Léo Schyns signe quant à lui une 14e position.

Amateurs: championnat ce dimanche

C’est ce 5 mars que les champions provinciaux liégeois seront désignés, à Lens-St-Remy. Mais il s’agira des titres… 2022, qui n’avaient pu être décernés à cause des inondations dans le coin, indique le site de l’ECW.