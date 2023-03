Deux "interdits de minifoot" à HDKP Herve, un Disonais signe à Essalem Verviers, le Celtic Aubel déçu

Le Celtic Aubel, par exemple, a mené 0-2 face aux Spurs de Vaux avant de s’incliner 3-2. Dure à avaler, cette déroute. "C’était un match agressif avec beaucoup de fautes et de provocations, pas plaisant à jouer" relate Maxime Colson, le portier celte. "À 0-2 (buts de Thelen et Bauwens), ils ont poussé avec un gardien volant et ont renversé la vapeur pour faire 3-2. Derrière, ils n’ont plus bougé et impossible pour nous d’aller chercher le 3-3."

"Une grosse frustration"

Du côté de HDKP Team Herve, battu 5-4 au Galata Visé, on ne saura jamais ce qu’aurait donné ce même match si les deux cadres que sont Anthony Niro et Faton Rexhepi avaient été autorisés à jouer. "Il y a beaucoup d’absents à Aubel (P1 – football) donc nous n’avons pas été autorisés à jouer vendredi dernier. C’est frustrant mais c’est ainsi" relate Anthony Niro, qui n’a pas passé un agréable vendredi soir. "C’est le premier match de la saison que j’ai dû manquer… On a toutefois livré une bonne prestation avec une équipe où l’on retrouvait des joueurs qui revenaient de blessure et comptaient peu de temps de jeu. Le tout, avec un seul réserviste."

Battus 4-5 (doublés de Régis Smet, buts de Samuel Schyns et Alex D’Acquisto), les Herviens (qui jouent à Theux) voient le Top 5 s’éloigner peu à peu.

Doublé du nouveau venu

Enfin, on n’a toujours pas bouché les trous au sein de la défense d’ Essalem Verviers, qui a encaissé huit fois au Challenge GR Ans (8-4). Les buts verviétois sont l’œuvre Abdou Fares, Josué Bunga et du nouveau venu Abou Akdim, qui s’est offert un doublé. L’offensif, actif à Dison (D2 ACFF) au football, devrait faire du bien à la formation lainière. "On prépare petit à petit la saison prochaine" explique Zafer Bahahir, le coach d’Essalem Verviers.