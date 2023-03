Bolland battu sur tapis vert par Melen B ? "Nous sommes dans l’incompréhension la plus totale"

Voilà pourquoi la lecture du classement fait grand bruit dans la série en ce début de semaine. Battue 1-0 sur le terrain de Bolland dimanche, l’équipe de Melen B est pourtant créditée sur le site de la fédération des trois points de la victoire. Un score de 5-0 par forfait est par ailleurs infligé à des Bollandois… qui tombent des nues ! "Notre CQ a directement contacté le comité provincial pour avoir des explications", explique le coach Antoine Wilkin. "On lui a répondu que nous aurions aligné un joueur qui n’avait pas sa carte d’identité. Nous sommes dans l’incompréhension la plus totale. Non seulement tous mes joueurs étaient en ordre mais, en plus, si ça n’avait pas été le cas, je n’aurais jamais permis au joueur en question de jouer le match sachant ce que ça allait entraîner. Après autant d’années de coaching, je n’aurais jamais fait une erreur aussi énorme. Le match s’est en plus bien passé, l’arbitre est parti sans rien dire et on découvre ça le lundi. Il va sans dire qu’on ne va pas se laisser faire et qu’on va s’opposer à cette décision. D’autant plus que certains clubs nous accusent maintenant d’avoir faussé la course au maintien."

L’affaire est donc à suivre et elle présente en effet de l’importance pour certains clubs. Car si cette décision n’aura que très peu d’impact sur la fin de saison de Bolland (qui est déjà sauvé mais trop loin pour espérer accrocher le tour final), elle peut avoir un impact considérable sur le nom des deux équipes qui culbuteront en quatrième provinciale en fin de championnat…