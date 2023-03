Une arrivée à SJS Aubel... qui l'a emporté, le Cosmos Stavelot et Ottoman Verviers tête basse

"Chapeau à eux d’avoir joué dans ces conditions" salue Antoine Baltus, joueur et responsable de l’équipe aubeloise.

"Il y avait beaucoup de monde pour ce match et beaucoup d’envie. Nous avons su faire la différente en fin de partie et l’emporter 7-8 alors que nous étions menés 7-5." À souligner, les six buts (!) de William Mauclet, le lob de Baltus et la réalisation de Meyers. SJS Aubel espère confirmer ce vendredi contre G4 St-Ode, qui a su accrocher le leader TH Logistic Dison vendredi dernier. À noter, enfin, que SJSA se renforce en vue de la fin de saison, puisque Bertrand Hick, joueur de football à Hombourg, a signé.

Ottoman gère mal le match

Battu 2-4 par Marseille Wanze, Ottoman Verviers a perdu le match mais aussi sa 4e place occupée désormais par les Phocéens. Privée de Momo Duran (suspendu, saison terminée) et sans Umit Bariskan (suspendu), la jeunesse verviétoise a échoué dans sa gestion de match.

"On gagne 2-0, on oublie de tuer le match et puis nous sommes battus 2-4 par une équipe plus réaliste" peste Bariskan, malgré les buts d’Enes Isiktekiner et Younes Nagui. Ce vendredi, les "Turcs" sont bye.

Enfin, la fin de saison semble plutôt compliquée du côté de Stavelot. Le Cosmos s’est incliné 7-4 à Wallons-y Fallais, pourtant avant-dernier de D3C.

"Les semaines se suivent et se ressemblent un peu trop" regrette le président du club stavelotain Jean Roufosse. "On manque de régularité dans les présences. J’espère qu’on se rattrapera face à Gedinne ce vendredi." À noter que Schmitz (deux fois), Custine et Bertrand ont, malgré la défaite 7-4, soigné leurs statistiques vendredi dernier.