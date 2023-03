P2B dames: Herve étrille Manhay B, Xhoffraix inflige à Spa un score de forfait, Andrimont encore battu

Côté eupenois, le marquoir a été alimenté par un doublé de Lénya Esser et un but de Hjördis Kischka. Deux jours plus tard, les Eupenoises de Jana Hennes enchaînaient avec un déplacement à La Calamine B, où elles l’ont emporté sur le score fleuve de 1-10 avec des buts de Julie Thissen, Leonie Kämmerling, Youssra Aanounou, Viktoria Bings (2), Hjördis Kischka (2) et Fleur Niessen (3). "Nous avons atteint la mi-temps avec le score de 4-1 mais je n’étais absolument pas rassurée, explique l’entraîneuse du FC. Nous n’avons pas montré nos points forts et le rythme n’était pas bon. Après un petit discours, les filles ont compris et l’ont appliqué en deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de marquer encore six buts. Jessica Tsapanos a fait un très bon match, elle est de retour sur le terrain après plus d’un mois d’absence."

Herve, toujours solide leader de la série, n’a laissé aucune chance à Manhay B: 11-2, le score est sans appel. Un but contre son camp et des réalisations signées Sarah Mardagha (1), Annabelle Bonhomme (1), Julie Delhez (3) et Noémie Waucomont (5) ont permis aux Fromagères d’oublier leur surprenant partage (2-2) acquis deux semaines auparavant. Avec six points d’avance (et deux matches de moins) sur Hellas Herstal, Herve est bien installé en tête. D’autant que Franchimont a justement tenu en échec (0-0) les Herstaliennes ce week-end.

"Nous sommes allés chez les deuxièmes en sachant que nous n’avions rien à perdre. Le système mis en place nous a permis de ne pas encaisser et je pense que chaque équipe a eu sa mi temps. Malgré notre latte en fin de match, ce 0-0 est un score logique", commente le coach franchimontois Vincent Lamblon.

Xhoffraix, au repos lors de la précédente journée de compétition, s’est facilement imposé, sur un score de forfait (0-5) à Spa. Les buts ont été inscrits par Marie Rauw (2), Marie Ducomble et Alice Favarin (2). Les Spadoises restent bloquées avec quinze unités dans le bas de classement.

Enfin, dans le match à ne pas perdre, Andrimont s’est finalement incliné (1-4) contre la JS Pierreuse. Résultat, les Jaune et Bleu n’ont toujours pas remporté le moindre point cette saison.