Sur un terrain très dur, où le doute sur la tenue du match a perduré jusqu’à l’arrivée de l’arbitre, les visiteurs ont atteint leur but même si ce ne fut pas aussi facile. "Plus on avançait dans le match, plus le terrain devenait injouable, regrette le coach des Malmédiens. Mais on a beaucoup de joueurs qui étaient venus de Liège et on tenait à jouer des deux côtés. Je suis finalement content de cette victoire car elle nous permet de continuer à croire au titre. Tout se resserre en haut du classement."

Côté Waimes-Faymôville B, l’entraîneur Éric Heuse regrettait le manque de réalisme des siens. "Surtout en première période où on a eu deux grosses occasions. On a été moins bons après le retour des vestiaires mais de façon générale, le groupe progresse bien. Il ne manque que les points et c’est frustrant de perdre après une prestation pareille. "

Waimes-Faymonville B 1 – Malmedy B 2

Buts: T.Thomas (0-1,15e), J-B. Rauw (1-1, 30e), H. Simon (1-2, 70e).