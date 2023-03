L'Aubelois Charles Weerts ouvre son compteur avec BMW

"Je suis évidemment très heureux pour WRT et pour moi avec cette première victoire en IGTC", commentait-il après l’arrivée. "En 2020, ici à Kyalami, nous avions perdu la course contre BMW précisément en vue du drapeau à damier. C’est donc une belle revanche. C’est aussi la récompense d’un excellent travail de la part de tout le monde. En ce qui me concerne, je suis de plus en plus à l’aise avec cette auto qui est vraiment très agréable à piloter."

Surtout lorsque la victoire est au bout de l’effort, et même le doublé pour l’équipe puisque la deuxième BMW M4 GT3 confiée à Maxime Martin, Philip Eng et Augusto Farfus a franchi la ligne d’arrivée à moins de 2 seconde des vainqueurs. De quoi ravir, un peu plus encore Vincent Vosse.

"Cela nous fait deux victoires et deux doubles podiums lors de nos trois premières épreuves avec les BMW M4 GT3 si l’on compte les 24 Heures de Dubaï. Ce n’est vraiment pas un mauvais début de saison", souriait l’ancien pilote verviétois. "À Bathurst déjà, nous avions fait une bonne course, mais il nous avait manqué un peu de vitesse de pointe. Avec cette victoire à Kyalami, une première pour nous en Afrique du Sud, cela nous permet de nous replacer dans la course au titre dans l’Intercontinental GT Challenge, tant au classement des pilotes que des constructeurs."

Cap maintenant sur le GT World Challenge Europe où WRT engagera quatre voitures tant en sprint qu’en endurance avec bien sûr Charles Weerts sur l’une d’elles avec plus que jamais les 24 Heures de spa comme objectif.