Football féminin: Aubel se reprend, Sart surprend Minerois

Après deux défaites consécutives, Aubel s’est repris, en battant La Calamine 2-1. Avec seulement dix joueuses alignées, Aubel a mis en place une tactique qui a payé en fin de rencontre. "Les trois goals ont d’ailleurs été plantés dans les quatre dernières minutes de jeu", relève la coache Audrey Welter. Si Sophie Habrant a ouvert la marque, Jenny Schings a égalisé pour La Calamine. Puis Sophie Habrant a marqué le but victorieux. "Belle mentalité de nos filles qui auront tenu bon jusqu’au bout. On ne peut être que fières d’elles, nous venons ainsi de dépasser le nombre de victoires acquises sur toute la saison dernière", embraye Audrey Welter, reconnaissant aussi le mérite de ses adversaires. "La Calamine aura dominé une bonne partie de la rencontre sans parvenir à concrétiser ses occasions. J’en suis bien navrée pour elles car je sais qu’elles tentent de remonter au classement et revenir d’Aubel bredouilles doit être assez décevant."