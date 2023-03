Équipe type: voici le 18e FC l’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

L’équipe de cette semaine.

Derrière

Dans les buts, Nicolas Lemmens (Soiron, P4F). Il s’est tout simplement montré impérial dans les moments-clés du derby remporté face à Cornesse B. En défense, à gauche, on retrouve Antoine Baltus (Hombourg, P1). Deux buts inscrits et passé à un cheveu du troisième, le latéral hombourgeois était en feu sur ses phases arrêtées ce dimanche contre le FC Eupen.

Au centre, Arnaud Winandts (Battice, PB). Avec son complice Jacques Ciammaglichella, on a l’impression qu’ils peuvent encore jouer vingt ans sans être en difficulté. À ses côtés, Anthony Niro (Aubel, P1). Ce n’est pas pour rien que Tony Niro a capé toute sa défense centrale après le match contre Melen. Les visiteurs ne se sont en effet pas créés d’occasion digne de ce nom.

Mention spéciale à Anthony Niro qui a su se servir de sa technique pour se tirer de situations parfois compliquées et relancer le ballon très proprement.

À droite, Sébastien Hurdebise (Franchimont, P2C). Très constant depuis le début de saison, le Franchimontois a une nouvelle fois été impeccable, lors de la venue de Rocherath.

Milieu

À gauche, Akin Ozdemir (Andrimont, P3C) est considéré comme un diamant brut à polir. Contre le Croatia Wandre, il a fait parler toute sa vivacité. Au centre, Steven Bertrand (Trois-Ponts, P2C). Comme à son habitude, il a rayonné au sein de la ligne médiane tripontaine. Il a même planté le troisième but des siens lors de la belle victoire contre Amblève. Dans l’entrejeu, Louis Raskin (Ster-Francorchamps, P1) a été très costaud et a récupéré de nombreux ballons contre Wanze/Bas-Oha. À droite, on retrouve Gauthier Kambembo (Andrimont, P3C). Très actif sur son flanc droit, il a semé plusieurs fois la panique dans la défense du Croatia.

Attaque

Devant, Pierre Renkens (Hombourg B, P4F) a inscrit un incroyable quintuplé et a ainsi offert la victoire à ses couleurs, c’était face à Olne B (6-1). Et Willam Mauclet (La Calamine, D3B ACFF). Dans tous les bons coups de son équipe face à Herstal, il a très présent dans le jeu et à nouveau buteur

Sur le banc, mais…

Axel Cloth (La Calamine B, P2C), Loïc Dumoulin (Melen, P1), Jacques Ciammaglichella (Battice, P2B), Luigi Saccaro (Olne, P2B) et Jonathan Roggemans (Elsaute, P1) auraient pu intégrer l’équipe.

Le coach

On retrouve comme entraîneur, Christophe Romain (Soiron, P4F).

Soiron n’en finit plus de gagner et vient d’aligner une douzième victoire consécutive.