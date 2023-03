Cédric Laschet de retour à Raeren-Eynatten: "Je n’ai rien fait dans le dos du FC Eupen"

L’affaire est donc à suivre et elle revêt de l’importance car dans la lutte pour le maintien, la perte de Cédric Laschet serait un sérieux coup dur pour le FC Eupen. De son côté, le joueur espère évidemment revenir au plus vite pour aider son club à prolonger son bail en P1 avant de s’envoler pour Raeren-Eynatten, un club qu’il avait quitté en décembre 2019 suite à des divergences de vues avec Jonathan Negrin, le coach de l’époque. Ceci alors que le FC avait dans un premier temps annoncé sa prolongation. "De base, j’avais envie de rejouer plus haut en Allemagne mais je me suis vite rendu compte que ce n’était plus compatible avec ma vie familiale et professionnelle", précise Cédric Laschet. "Par la force des choses, je m’étais donc résolu à prolonger à Eupen. J’ai dit oui un jeudi soir. Le vendredi matin, je recevais un appel de Walther Collubry, le président de Raeren. J’ai accepté de le rencontrer et j’ai directement prévenu mon club de la situation. Je n’ai rien fait dans le dos du FC Eupen."

La suite est connue puisqu’Éric Vandebon, le coach raerenois, nous annonçait le retour au club du médian la semaine dernière. "Le discours de l’entraîneur m’a beaucoup plu et j’ai rapidement dit oui. Je précise toutefois que c’est un choix sportif uniquement. Je me plais beaucoup à Eupen mais à 32 ans, c’était sans doute ma dernière chance de rejouer en nationale."

Voilà assurément un nouveau très bon transfert pour une équipe de Raeren-Eynatten qui prend de plus en plus des allures d’outsider dans la course au titre la saison prochaine.