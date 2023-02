Si la course au titre était une série Netflix, TH Logistic Dison doperait les abonnements!

Jugez plutôt: TH Logistic Dison, actuel seul leader avec 26 points en 17 matches joués, compte deux points de plus que le BAT 81 Tintigny (24 points en 16 matches). Deux, et pas trois longueurs d’avance, car les Disonais ont déjà trébuché de leur fauteuil de leader, qu’ils conservent malgré tout.

Ainsi, vendredi dernier, les troupes de Selim Tinik ont perdu des plumes à l’occasion du déplacement à G4 St-Ode. "Et vu la physionomie du match, on peut considérer qu’on a pris un point: on a chaque fois couru après le score. On a joué contre une formation en bloc qui a su miser sur le contre… Ce 2-2 (doublé de Manchigov) est un bon point pris !" Reste qu’avec ce point perdu, Tintigny peut, en cas de victoire sur son match en retard, revenir à hauteur de THL Dison.

Une victoire ce lundi

"On a un meilleur average, mais ce sera serré jusqu’au bout, d’autant qu’il reste 7 matches et donc 14 points à prendre. Le tournant pourrait avoir lieu le 17 mars puisqu’on reçoit Tintigny à la bulle de Gérardchamps" poursuit le T1 Tinik, dont l’équipe jouait à nouveau ce lundi 27 février. "Une rencontre d’alignement au BS Anhée, remise fin janvier pour cause de neige sur les routes." Cette fois, pas de faux pas. "Nous avons fait le déplacement à six, un lundi soir, mais on a su ramener la victoire 2-7 (triplés de Manchigovet de Terbag, but de D. Van Acker) avec la manière. Elle fait du bien, on ne lâchera rien !" répète Selim Tinik. Avec ce 3/4, Dison rajoute du sel sur la course au titre. Ce vendredi, l’actuel leader recevra la lanterne rouge du BV Mont. Interdiction de se louper et/ou de prendre l’adversaire de haut.