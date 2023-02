Serhat Onder: "Finir ma carrière en P3 à Soiron"

Formé à Hodimont puis à Dison, l’attachant joueur polyvalent a démarré en équipe première au FC Hellas (P2) alors qu’il était tout jeune. Et c’était déjà avec son frère Ibrahim, aujourd’hui coéquipier du côté de Soiron. "Mon frère, c’est un super joueur et sa maîtrise de balle est exceptionnelle. C’est lui le meilleur de nous deux, mais si je suis le plus décisif. Pour preuve, j’ai provoqué une vingtaine de penaltys cette saison, c’est pas mal non ?" Mais pourquoi ne les tire-t-il pas, ces penaltys ? "Disons que c’est beaucoup trop facile pour moi", riait-il.

Leaders du championnat à 9 journées de la fin, les Soironais qui restent sur un impressionnant bilan de 40 points sur 42 ne peuvent aujourd’hui plus se cacher. "Bien sûr, nous jouons le titre, nous possédons toutes les qualités pour rejoindre la P3 et ce serait une énorme déception pour tout le monde si nous ne parvenions pas à monter."

Très proche de son coach qu’il affectionne particulièrement, Serhat Onder sait qu’il ne lui reste que peu d’années à fouler les pelouses. "Je veux finir ma carrière en P3 à Soiron, il règne ici une ambiance familiale et c’est tout ce que j’aime."