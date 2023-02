Première victoire nationale pour le Verviétois Faustin Lahy

"J’aurais évidemment apprécié de conserver l’avantage jusqu’au bout", analysait le pilote de Hamoir, mais Wagner n’étant pas inscrit au championnat de Belgique, je marque les points de la première place. La saison commence bien en espérant pouvoir confirmer lors des prochaines manches."

L’autre belle surprise est venue d’un jeune pilote verviétois, Faustin Lahy. Après avoir suivi en spectateur les rallyes dans la région avec ses copains, il disputait ce week-end son huitième rallye seulement. Au volant d’une Renault Clio RS, il a signé sa première victoire en s’imposant dans le 2WD Trophy réservé aux voitures deux roues motrices équipées de pneus conventionnels.

"Avec mon copilote Adrien Beauve, nous avons réalisé une course parfaite, même si nous avons eu un peu de chance avec la crevaison de notre principal adversaire. Après notre deuxième place au dernier Spa Rally, nous avons cherché un programme ne nécessitant pas un gros budget. Même s’il n’est pas encore complètement bouclé, nous devrions disputer les six manches du championnat."

De quoi en faire dès à présent de sérieux candidats au titre. Parmi les autres régionaux au départ, on soulignera encore la troisième place de Cédric Cherain qui découvrait la Hyundai I20 Rally2 de l’équipe BMA et qu’il s’est appliqué à la faire progresser tout au long de l’épreuve. Quant à Gino Bux qui pilotait pour la première fois une VW Polo Rally2, il échouait au pied du podium après un rallye en dents de scie. Enfin, en retiendra encore les cinquième, neuvième et onzième places respectives de Cédric De Cecco (Citroën C3 Rally2), Charles Munster (Hyundai i20 Rally2) et John Wartique (Skoda Fabia Rally2).