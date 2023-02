Maxence Hougrand (Battice): "J’aimerais jouer en P1"

Ce week-end, le p’tit gars à lunette a offert les trois points aux Batticiens dans le derby du Plateau à Herve. Pour un garçon provenant de Battice, et qui y a effectué toutes ses classes, c’est évidemment avec une joie intense qu’il savoure ce moment. "Cela fait toujours plaisir de marquer, et que ce but donne les trois points. Qui plus est dans le derby face à Herve", sourit-il timidement.

Ses bonnes prestations sont évidemment une petite contribution à la remontée des siens au classement, après un début de championnat complètement raté. "3 sur 21, ce ne reflétait pas notre niveau. On s’est bien repris depuis octobre, et nous continuons notre marche en avant", ajoute-t-il.

Le jeune milieu offensif n’en est qu’au début de sa carrière footballistique, mais il ne perd pas de vue un objectif bien précis. "J’aimerais jouer en P1 dans un premier temps. Avec Battice ou avec un autre club. Je n’ai pas eu personnellement de contacts avec d’autres équipes, mais je sais que certains se sont renseignés auprès de mon papy. J’ai prolongé pour la saison prochaine avec Battice, car je dois progresser. J’apprends énormément du coach, mais aussi d’Arnaud Winandts et d’Ernesto Ramirez. Peu de jeunes de mon âge peuvent dire qu’ils sont titulaires en P2 aux côtés de gars qui ont joué en D3 ou en D2", conclut-il.