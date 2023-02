Côté régional de l’étape, on sait que le Casino Spa est preneur. Mais qu’en sera-t-il des Liégeois qui occupent les autres places en vue ? Alleur B et l’Étoile Jupille ne semblent pas vouloir s’engager. Et les autres ne montrent guère d’enthousiasme. Le seul à s’être positionné officiellement étant RSW Liège Basket qui "inscrit son équipe pour d’éventuels play-off" communique le CP Liège. Comme si on n’y croyait déjà plus !