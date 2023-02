"Je ne comprends pas!": le coup de gueule d'Anthony Rox (Team GSI Verviers)

Ce vendredi 24 février, les pensionnaires du hall de Henri-Chapelle se sont inclinés 3-8 face au Miniwac Ottignies, formation du ventre mou de D2B. "Je n’arrive pas à comprendre ce qu’il s’est passé !" peste Anthony Rox dont l’équipe menait pourtant 3-2 au repos grâce aux buts de Ruis Jacinto, Bastien Hungs et Thomas Leonard. "En 2e période, il y a une énorme faute sur Bastien Hungs (qui sort blessé). L’adversaire ne met pas le ballon dehors et plante le 3-3. C’est l’un des tournants du match." Derrière, la tension est palpable et GSI n’y arrive plus. "On s’emballe avec eux, avec l’arbitre, entre nous et ils marquent deux fois."

À 3-5, GSI Verviers mise sur un gardien volant mais entre une exclusion et des buts pris sur contre, la fin de soirée vire au cauchemar.

"C’était le match de trop !" conclut le coach Anthony Rox. "J’espère que mes joueurs auront de l’amour-propre !" Ce vendredi, GSI Verviers (10e, 6 points) se rend à l’ESC Waremme (11e, 3 points): l’occasion de relever la tête, enfin ? D.L.