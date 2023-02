Claude Dejalle (Aubel B): "La jeunesse est notre force et… notre faiblesse"

"Avec le forfait de JS Liège, on sait qu’il n’y a qu’un descendant. Malgré tout, on a à cœur de laisser deux clubs derrière nous", précise Claude Dejalle. "Notre saison n’a pas été simple du fait que nous avons eu de nombreux blessés. Le coach doit changer chaque semaine d’équipes et ce n’est bien sûr pas l’idéal."

En début de saison, le médian aubelois s’est vu confier le rôle de capitaine. À 22 ans à peine, le voilà donc à la tête d’un navire qu’il prend plaisir à guider. "Cela fait quatre ou cinq ans que je suis avec le coach (David Malta) . Je suis donc un ancien (rire) e t c’est légitime pour lui de me donner le brassard. Pour moi, ce n’est pas ça qui change quelque chose. On a un groupe solidaire et quand on doit se dire des choses, on se les dit."

À Aubel, on mise plus que jamais sur les jeunes. Si on excepte l’inaltérable Pierre Pesser (41 ans), aucun joueur de la seconde équipe n’est né avant l’an 2000. "Notre force est notre jeunesse. Mais c’est aussi notre faiblesse", estime le grand Claude. "Ce dimanche contre Rechain, on s’est fait avoir à l’expérience. On savait que le match se jouerait sur des détails et on prend deux buts sur phases arrêtées. Je trouve qu’on progresse de semaine en semaine mais ce n’est pas encore suffisant pour battre ces équipes-là."

Et quand on lui demande ce qu’il faudrait au groupe pour passer un palier, c’est à nouveau vers l’expérience qu’il se tourne. "Il nous faudrait deux gars d’expérience en plus. On a déjà Pierre (Pesser) en défense, l’idéal serait d’en avoir un au milieu et un autre en attaque. Quand des gars de P1 redescendent, on voit directement la différence."