Revenu samedi soir d’un stage de 6 mois dans le département marketing de l’OGC Nice, le grand défenseur central était déjà présent au Stade Jean-Marie Doome dimanche. Pas encore sur la feuille de match, bien sûr, mais cela ne saurait tarder. "Je suis allé courir avant le match et je reprendrai les entraînements avec l’équipe ce mardi", expliquait le joueur de 24 ans. Il est revenu de la Côte d’Azur avec un maillot des Aiglons floqué "Roex 19" (Ndlr: Il est né le 19 août) offert par ses collègues, mais pas seulement. "J’ai beaucoup appris au contact de l’équipe marketing. Pour un passionné de foot comme moi, c’était super enrichissant. Je reviens d’ailleurs avec deux ou trois idées pour le club d’Aubel. Je m’entends très bien avec le président Remacle et vais donc lui en parler."

Titulaire d’un master en Football Business en plus de son diplôme HEC, Antoine espère désormais travailler dans un club pro, en Belgique. "J’ai quelques contacts pour la saison prochaine. Et puis je suis aussi occupé avec Budddies, une petite boîte de marketing digital créée avec des potes."

Pour en revenir au terrain, Antoine Roex a suivi un programme concocté par Tony Niro ces derniers mois. De quoi garder la forme. "On va dire que je l’ai respecté à 80%, sourit l’Aubelois. J’ai perdu un peu de poids. J’ai du fond, mais il me manque les changements de rythme et l’intensité." Roex, qui avait quitté ses coéquipiers en août, était en tout cas heureux de les retrouver. "Je me suis rendu compte que ce groupe et cette ambiance me manquaient. Je suis impatient à l’idée de recommencer à fond. Et s’il faut aller en P2, je le fais sans soucis."