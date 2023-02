Antoine Deflandre quittera Waremme pour rejoindre Dison : "Un club ambitieux"

Le médian de 25 ans, actif à Waremme depuis 2017, a été séduit par le projet proposé par Christophe Kinet. "J’avais besoin d’un nouveau défi après mon expérience à Waremme où je ne regrette rien. Cela fait plusieurs jours que je suis en contact avec Dison. Début de semaine, j’ai rencontré Christophe Kinet et le courant est bien passé. Le club est ambitieux avec une vraie structure", commente-t-il.

Formé à l’AS Eupen et à Visé, Antoine Deflandre vit une saison compliquée avec Waremme. Les Wawas, dans la même série que les Disonais, occupent actuellement l’avant-dernière place avec treize points au compteur.

Pour rappel, outre les futures arrivées de Deflandre et Fransolet dans le noyau de Christophe Kinet, les Stadistes peuvent déjà compter sur treize reconductions.

Dans l’autre sens, Arnaud Godard et Guillaume Legros arrêteront, et d’autres ont déjà annoncé leur futur départ: Islam Manchigov (Elsaute), Loris La Delfa (Raeren-Eynatten) et Pius Borel Palm.