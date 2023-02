Évolution du score: 10e: 15-15, 20e: 27-28 (12-13), 30e: 36-50 (9-22), 40e: 49-59 (13-9).

HERVE-BATTICE: Cosentino 6, Remacle 2, Collignon 7, Henry 2, Henrard 9, Poussard 2, Bonvoisin 17, Lizin 2, Antoine 12.

"Nous devons cette victoire à notre défense, au contrôle du rebond et surtout à un état d’esprit conquérant", se réjouit Alain Denoël, le coach de Herve-Battice qui fait un pas important vers le maintien. "Nous avons joué avec une très belle énergie des deux côtés du terrain. Notre ratio assists/balles perdues illustre bien le collectif dont nous avons fait preuve."

Malgré les absences de Borlée, David et Magermans, les Herbagères signent une entame de match quasi parfaite (0-9) grâce à des attaques variées et une Bonvoisin performante. Charleroi signe à son tour un énorme run (11-0) avant que le match ne s’équilibre. Herve reprend sa marche en avant dans le troisième quart-temps avec l’apport d’une Antoine alternant tirs à 3 points et jeu intérieur. Dans son sillage, les Herviennes développent un jeu collectif au départ d’une défense intransigeante pour prendre jusqu’à 14 points d’avance. De quoi filer vers une victoire précieuse dans la lutte pour le maintien.

"Tellement de joueuses ont apporté que c’est difficile d’en sortir une du lot", conclut le T1. "Clin d’œil néanmoins à notre très jeune Léa Remacle, appelée en renfort suite à la blessure de Borlée, qui a parfaitement tenu son rang durant une dizaine de minutes."

BC Boninne 76 - RBC Pepinster 53

Évolution du score: 10e: 21-9, 20e: 32-29 (11-20), 30e: 51-38 (19-9), 40e: 76-53 (25-15).

RBC PEPINSTER: Colson 2, Van Bladel 8, Vanaubel 10, Leemans 8, Bourlioux 17, Scholtis 6, Abinet 2.

Pepinster était toujours privé de Milanovic pour ce déplacement à six points. Bonnine a immédiatement pris le meilleur 21-9. Malgré un sursaut dans le second acte (11-20), les filles de Pascal Chardon n’ont jamais plus pu inquiéter leurs hôtes après la pause.