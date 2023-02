Terry Stancher (Andrimont): "La situation actuelle me déçoit"

"Je n’ai pas compris pourquoi j’étais sur le banc, confirme l’offensif andrimontois. Ce n’est pas la première fois que je suis déçu par les choix de mon entraîneur. Je suis monté à la pause et nous avons fait une bonne 2e mi-temps. Je n’ai eu qu’une occasion mais je l’ai mise au fond, signant ainsi le 2-2. Malheureusement, le 3-2 est tombé dans la foulée et cela nous a mis hors du match. Le Croatia sera champion, il le mérite."

Sa situation actuelle pousse Terry à se poser des questions sur son avenir. Il a pourtant prolongé au Standard il y a quelques semaines. "Le club a poussé pour que je reste alors que j’avais des propositions de clubs évoluant plus haut. Mais depuis que j’ai donné mon accord, je me retrouve sur le banc. Cette situation me déçoit fortement et je vais peut-être revoir mon choix et partir ailleurs."

Quoi qu’il arrive, il se donnera à fond jusqu’au terme de la saison. Actuellement en patronat, Terry a même opté pour des cours du soir à Liège plutôt qu’à Verviers pour louper moins d’entraînements. "Nous avons dans ce groupe toutes les qualités pour aller en 2e provinciale. Quand je vois notre niveau de jeu à l’entraînement ou même ce dimanche face au Croatia Wandre durant la 2e mi-temps, je me dis que nous aurons notre chance au tour final. Cela reste une loterie, tout se joue sur un match mais on peut toujours croire à la montée."