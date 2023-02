But: Y. Cougnet (1-0, 27e).

Courte victoire stavelotaine dans un match fermé, sans beaucoup d’occasions. "Ils ont eu deux tirs cadrés, nous un seul mais la différence est qu’ils en marquent un, analyse le coach visiteur, Werner Zeimers. Un nul aurait été plus logique." Michaël Ziant reconnaît aussi qu’on n’a pas assisté au meilleur match des siens. "Mais parfois il faut savoir gagner sans bien jouer et c’est ce qu’on a fait. Les deux matchs qui viennent avec Chevron et Ster-Francorchamps B détermineront la suite de notre saison."

Franchimont B 9 – Jalhay B 0

Buts: F. Bastin (1-0, 3e), C. Smets (2-0, 7e), M. Hugo (3-0, 43e), F. Bastin (4-0, 50e), D. Kaiser csc (5-0, 60e), B. Kivanda (6-0, 72e), R. Guccio (7-0, 76e), F. Bastin (8-0 et 9-0, 78e et 88e).

Large victoire des Franchimontois mais Miguel Ruiz-Marin relativise. "Ils sont venus à douze et ont eu quelques blessés qui les ont obligés à terminer à neuf. Dans ces circonstances, aucun mérite d’avoir mis autant de buts, surtout que jouer en infériorité numérique sur un terrain large comme le nôtre n’est pas évident."

Bullange 5 – Oudler 4

Buts: R. Lentz sur pen. (1-0, 3e), L. Henkes (1-1, 16e), G. Pirlet (2-1, 20e), M. Corbusier (3-1, 25e), A. Kleis (3-2, 27e), R. Lentz (4-2, 40e), F. Pint (4-3, 42e), R. Lentz (5-3, 57e), J. Michaeli (5-4, 60e).

Bullange a créé la sensation en battant le leader, pour la deuxième fois de la saison. "Ils ont trois défaites, dont deux de nous, se réjouit Raphaël Lognoul, dont l’équipe a relancé la course pour le titre. C’était un match cardiaque mais dès jeudi, j’ai senti mes joueurs capables de gagner. Tout se resserre en haut du classement et ça va être chaud jusqu’au bout." Manuel Mutsch, de son côté, estime que "le terrain gelé convenait plus à Bullange, mais ils ont eu plus de gnaque que nous."

Chevron 5 – Honsfeld B 4

Buts: F. Marcos (1-0, 8e), J. Schroeder (1-1, 12e), J. Marnette (2-1, 15e), P. Sternon (3-1, 23e), J. Tombeux (4-1, 27e), R. Lahaye (5-1, 30e), J. Schroeder (5-2, 32e), Y. Collas (5-3, 41e), P. Thelen (5-4, 55e).

Chevron est passé par toutes les émotions contre Honsfeld B. Après avoir dominé la première demi-heure (5-1), les gars de Sébastien Grandjean se sont laissés aller pour vivre une fin de match stressante. "Il me manquait huit joueurs dont le gardien, mais cela n’explique pas tout. On a souffert en fin de match par le stress mais aussi à cause du terrain." Raymond Heiners regrette la première mi-temps des siens. "C’est là qu’on perd le match mais je suis quand même fier de mes gars."

Heusy B 1 – Bellevaux 2

Buts: B. Roufosse (0-1, 1re), A. Grandjean (0-2, 26e), L. Van Den Bossche (1-2, 68e).

Bellevaux a commencé le match en force avec deux buts rapides puis plus rien. "Quand on ne s’entraîne pas, on ne peut pas tenir tout un match, peste l’entraineur bellevautois, Éric Van Renterghem. J’ai 8-9 gars motivés, pour le reste…" Côté heusytois, Jean-Claude Léonard regrettait les décisions arbitrales. "On nous annule deux buts pour hors-jeu. C’est frustrant car on méritait mieux."

Info transfert: Orhan Kivrak (Malmedy, P1) et Jordan Picquereau (Emmels, P2) ont signé à Bellevaux (P4G). "Ils viendront renforcer un groupe qui se veut ambitieux pour la saison prochaine. Ils ont la mentalité qu’il nous faut pour aller chercher le titre la saison prochaine", se réjouit le président Thierry Hupertz.