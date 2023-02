Buts: Boveroux (0-1, 47e), Frère (0-2, 81e)

Carte rouge à Jalhay: Fickers (76e, 2cj.)

"C’est l’arbitre qui a décidé du résultat de ce match, un véritable scandale, lâchait Rocco Sutera, le coach jalhaytois. Leur gardien aurait dû être exclu à la 12e, nous aurions également dû obtenir au moins un penalty."

"Cela a bien tourné pour nous, reconnaissait Tommy Chiragarhula, le mentor saint-vithois. Jalhay a pratiqué un jeu beaucoup trop dur, Boveroux termine avec un pied cassé suite à une faute volontaire."

Cornesse 0 – Lontzen 0

"Le partage est logique, dans des conditions compliquées les deux équipes ont eu deux ou trois occasions", résumait le T2 Quentin Godart en l’absence de Jonathan Félix, parti en voyage de noces.

Une analyse confirmée par l’adjoint de Lontzen, Björnn Cormann qui ajoutait que son équipe aurait pu obtenir un penalty.

Walhorn 2 – SRU Verviers 1

Buts: Passalacqua sur pen. (0-1, 8e), Klöcker (1-1, 52e), Valkenberg (2-1, 89e)

"On a vécu le match compliqué auquel on s’attendait, racontait Stefano Francini, le coach des Laitiers. Notre volonté a fait la différence, on joue pour gagner jusqu’à la 95e."

"Je suis déçu pour mes gars car on encaisse à la 89e puis on touche le poteau via une tête de Loffet à la 90e", ajoutait Serge Kessel, l’entraîneur du Skill.

Goé 1 – Honsfeld 2

Buts: Bormann (0-1, 33e), Heggen (1-1, 70e), Da. Henkes (1-2, 90e+2)

"Honsfeld était plus fort mais c’est râlant quand un but tombe tout à la fin suite à un corner dévié, pestait Thierry Polis, le nouveau T1 goétois. On a bien failli remettre Saint-Vith en tête…"

"Nous aurions dû mener de deux buts à la pause puis Goé a fait tourner le match à la reprise, avouait Pascal Jost, le coach du HSV. Après le 1-1, Daniel Henkes a touché deux fois les poteaux puis a planté le 1-2 dans le temps complémentaire."

Baelen 1 – Xhoffraix 0

But: Krafft (1-0, 20e)

"Nous méritons cette victoire, se réjouissait Geoffrey Foguenne, le T1 baelenois. Il faut continuer à travailler et à jouer avec cette mentalité. On ne peut pas se contenter d’une victoire et retomber dans nos travers."

"La différence était dans l’engagement et Baelen a mérité son succès", confirmait Sylvain Henrard, le mentor xhoffurlain.

Elsenborn 0 – Spa 1

But: Schmitz (0-1, 76e)

Le terrain A étant gelé, l’arbitre de la rencontre a décidé de jouer sur le terrain B. "Il était moins dangereux mais très bosselé, expliquait Michaël Weynand, le trainer d’Elsenborn. C’est un peu devenu une loterie et Spa a gagné grâce à un magnifique coup-franc direct."

"Les trois points sont mérités, nous avons bien géré le terrain et le vent, analysait Steve Paquay, le technicien spadois. Cette victoire résulte d’un travail d’équipe opéré avec mon adjoint Maxime Chanson et grâce à mon délégué Christian Mathieu qui avait visionné Elsenborn jeudi soir."

Elsaute B 1 – Butgenbach 0

But: Gutkin (1-0, 55e)

"On a dominé de bout en bout et nous avons encore loupé des occasions franches avant ce but de Gutkin, à l’affût après un mouvement bien amené", résumait Dejan Botic, le coach étoilé.

"Avec le carnaval et la semaine libre, la préparation n’était pas parfaite, soufflait Ludek Mach. Un 0-0 aurait été logique mais Elsaute n’a pas volé la victoire."

Lambermont 1 – Sart B 0

But: Marino (1-0, 58e)

Carte rouge à Lambermont: Marino (82e, 2cj.)

"Pour une fois, on a eu un peu de réussite pour conserver ces 3 points à dix contre onze, soufflait Jonathan De Bruyne, le tacticien lambermontois. Cremers sort aussi un double arrêt en fin de match."

"Je suis très déçu pour le groupe, on a dominé ce match de A à Z, regrettait Bruno Herman, le T1 sartois. Cela ne voulait pas rentrer."

L’entraîneur de la deuxième équipe du futur club formé par Rechain et Lambermont est connu: il s’agit de Kévin Cremers, l’actuel gardien de Lambermont.