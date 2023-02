Tamma (Espoir Minerois) parti en ambulance

À la suite d’un choc avec un adversaire, le milieu de poche minerois Yann Tamma souffre d’une fracture de la clavicule. Ce dernier est parti en ambulance pour plus d’examens.

Romain Cloes (Aubel B) en P1

Le portier aubelois Romain Cloes était remplacé par Axel Smits. Romain Cloes en effet pris place sur le banc de la P1 aubeloise qui recevait Melen.

Provinciale 2c

Trois arrivées à Waimes Faymonville…

Si Waimes Faymonville est toujours en pleine lutte pour le maintien, cela ne l’empêche pas de préparer activement la saison prochaine. Ainsi, les Malmédiens Quentin et Romain Jacob ont donné leur accord pour un futur transfert. Le Rechtois Thibaud Vandesande rejoindra également le club fusionné.

… où Jean-Claude Sonnet ne rempilera pas

Le mentor des Turcs Jean-Claude Sonnet a annoncé à son comité qu’il ne souhaitait pas poursuivre l’aventure au terme de cette saison.

Julien Godard et douze joueurs rempilent à Stavelot

Comme on pouvait s’y attendre, Julien Godard sera toujours à la tête de Stavelot la saison prochaine. Les discussions ont débuté au sein du noyau et douze joueurs (Kalac, Thys, Lukoki, Jérôme, De Smet, Giuliano, Peso, Colin, Machu, Boucha, Troch, Brissinck) ont déjà confirmé leur présence. Pour rappel, Fyon est en partance pour l’EJ Fléron.

Stéphane Vanesse est de retour

Le Heusytois Stéphane Vanesse a disputé ses premières minutes de la saison ce dimanche à La Calamine B (2-0). Il avait mis le football entre parenthèses mais est à présent de retour.

Luc Margraff arrêtera en fin de saison

Le médian rechtois Luc Margraff s’est à nouveau bloqué le dos ce dimanche lors de la visite de Sart (0-1). Suite à cette nouvelle blessure, il a annoncé au club qu’il arrêterait définitivement en fin de saison.

Pas de carnaval pour les Tripontains

Alors que le carnaval battait son plein dans les rues de Trois-Ponts, l’équipe locale disputait sa rencontre contre Amblève.

"On n’a pas l’éclairage et on aurait dû jouer le samedi après-midi, ce qui n’arrangeait pas certains joueurs. On a donc préféré ne pas déplacer le match", nous expliquait le coach Grégory Rondeux. Une fois celui-ci terminé, tout le groupe est descendu dans le village pour fêter comme il se doit la belle victoire (3-0) de ce dimanche. J-P.H.