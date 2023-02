Jordan Remacle (La Calamine): "Devenir T2, ça a été programme il y a 2 ans"

Ce n’en est pour autant pas complètement terminé sur les pelouses pour l’offensif de 36 ans. "Je m’entraîne toujours car je devrais logiquement jouer un dernier match. Et je reste à la disposition du coach si cela s’avérait nécessaire mais vu comme l’équipe tourne, je ne devrais plus avoir trop de temps de jeu."

À l’évocation de son parcours, le natif de Verviers se montre plutôt satisfait. "Avec le recul, il y a évidemment des choses que je ferais différemment. Maintenant, je n’ai pas à me plaindre. Je pense que j’ai fait une belle petite carrière. J’ai joué pas mal de matches en Division 1 et gagné la Coupe de Belgique. Et je termine avec un titre en P1 la saison dernière." L’heure est aussi venue d’écouter son corps. "L’âge et le nombre d’entraînements pris en seize ans commencent à peser. Il faut penser à se préserver un peu."

Titulaire du brevet UEFA B, Jordan Remacle n’arrive pas dans le staff de La Calamine par hasard. "C’était prévu que je devienne T2 ici à la fin de mon parcours de joueur. Cela a été programmé il y a deux ans et ça suit son cours."

Et quoi de mieux que de commencer une nouvelle aventure aux côtés de quelqu’un que l’on connaît très bien. "J’ai joué avec Alex (Digregorio) aux Pays-Bas et on a habité ensemble. Il a déjà un beau palmarès dans la région et j’ai la chance de pouvoir apprendre à ses côtés. Je ne suis pas dans l’optique de passer T1 quelque part, je suis vraiment dans l’apprentissage."