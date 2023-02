Jonathan Roggemans: "Le titre, c’est l’objectif"

La victoire dominicale est d’autant plus belle qu’elle permet aux troupes de Boris Dome d’être à nouveau en tête de P1. "Savoir que le club peut monter en étant deuxième, c’est du bonus. Dans le groupe, il n’y a pas des masses de joueurs qui ont été champions – moi, je l’ai été avec Amblève une fois. C’est quelque chose qui ne s’oublie pas ! Pour nous, le titre est l’objectif."

Se coiffer des lauriers permettrait à Nicolas Tossings et Jonathan Roggemans, qui ont annoncé leur futur départ du matricule étoilé, de partir sur une (très) bonne note. "Oui, cela me tient à cœur car je suis au club depuis plusieurs saisons, j’y entraîne les jeunes. Le quitter est lié à des raisons personnelles: j’ai une petite de 7 mois, je vais construire ma maison l’année prochaine. Les déplacements en D3 ACFF auraient été compliqués, même si ce serait un beau challenge. J’ai fait le tour de la question avec mes amis et ma famille. Je me dois d’être honnête avec le club et moi-même."

Qui sait où "Jona" évoluera ainsi en 2023-2024… "Mon futur ? J’ai reçu pas mal d’appels pendant la semaine. Ma femme n’en peut plus (sourire) ! Je vais prendre le temps de me décider. J’aimerais continuer à prendre du plaisir avec un challenge en P1 ou dans une top P2. Et pourquoi ne pas retrouver mon pote Tossings quelque part ?"

Avant de penser au prochain exercice, il y a encore 27 points à aller chercher pour lui et ses équipiers. Et la suite immédiate du calendrier ne s’annonce pas des plus aisées avec des duels contre Aubel et Malmedy. "Deux derbys compliqués. Aubel revient bien et à Malmedy, notre copain Crosset se fera un plaisir de nous mettre un petit but s’il le peut ! Selon moi, ces deux matchs vont déterminer la suite. Avec 4 ou 6/6, je pense que nous déroulerons ensuite."