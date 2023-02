Saison finie pour Masuy

Gros coup dur pour Bolland qui va devoir se passer de son buteur Benjamin Masuy pour la fin du championnat. Ce dernier doit en effet se faire opérer d’une hernie inguinale prochainement.

Yves le bricoleur

En cette période de carnaval, le coach de l’Entente Pepine Yves Voos pourrait se déguiser en Bob le Bricoleur. Jugez plutôt: "Dimanche contre Blegny, j’ai dû faire deux changements après 10 minutes. Gueuder s’est claqué et Pierret avait mal à la hanche alors que mon gardien Legrand est toujours out. La semaine prochaine, ce sont Roggemans, Genreith et Lejeune qui partent au ski. La fin de saison va vraiment être très compliquée niveau effectif", déplore le technicien.

Provinciale 3D

Absents à Saint-Vith

Pour se déplacer à Spa, Saint-Vith devra se passer de Schmitz, Pütters, Raxhon, Jacinto et Reinartz, tous les cinq sont suspendus. Boveroux (pied cassé) est également sur la touche.

Épidémie à Xhoffraix

Du côté de Xhoffraix, il y avait beaucoup de malades. Diffels, Courtois, Sumer et Neuville n’étaient pas du déplacement à Baelen. Van Swieten était en vacances. Le gardien Lionel Giet est même monté au jeu en tant que joueur de champ.

Breuer opéré

Le gardien d’Elsaute B souffrait d’une fracture du nez et a été opéré il y a une semaine. Dans moins de dix jours, il saura s’il peut reprendre le foot avec un masque.

Prolongations au HSV

Après avoir prolongé son entraîneur Pascal Jost et son médian Jeffrey Bormann, Honsfeld confirme que Yannick Dederichs, Mehdi Zinoune et Mickaël Lanckhor seront toujours bien au club la saison prochaine.

Baelen fait le ménage

L’entraîneur Geoffrey Foguenne a signalé à Logan Nys, Florian Voneche et Florian Struvay, trop peu présents à son goût, qu’ils n’avaient besoin de venir à l’entraînement.

Goé prolonge son gardien

William Witwrouw défendra toujours les cages goétoises la saison prochaine.

Encore un Henkes

Après Daniel Henkes, c’est Andreas Henkes qui a rechaussé les crampons du côté de Honsfeld. Les deux gardiens Raphaël Jost (malade) et Dennis Harth (blessé) n’étaient pas disponibles.

Sart B perd son gardien

Touché à la tête dimanche lors du match à Lambermont, le gardien de Sart B, Dorian Pirotte, souffre d’une grosse commotion. Il doit rester une semaine dans le noir et ne fera sans doute pas son retour sur les terrains avant 15 jours.