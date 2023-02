Hombourg B tient son nouveau coach

Le successeur de Frédéric Gutkin a été désigné à Hombourg B. Il s’agit de l’actuel coach des U21 Olivier Beckers. Il s’agira donc d’un nouveau défi pour le tacticien présent au club depuis de nombreuses années.

Battice B transfère un Lambermontois

Battice B continue à se renforcer en vue de la saison prochaine. Formé chez les Batticiens, Guillaume Delclisard sera de retour au club. L’ex-joueur-entraîneur de Lambermont B apportera toute son expérience et encadrera les plus jeunes joueurs de la P4.

Insolite

Scène insolite lors de la rencontre entre le FC Eupen B et Bolland B dimanche dernier. On joue la 70e minute lorsque l’arbitre désigné par les Germanophones (en l’absence d’un arbitre officiel) siffle un second penalty litigieux. Furieux sur l’arbitrage, le gardien bollandois Florent Closset décide alors de prendre place… à côté de sa cage. L’Eupenois Mertens, qui n’en demandait pas tant, n’avait plus qu’à glisser le ballon tranquillement au milieu du but vide.

Provinciale 4G

Bullange, bête noire d’Oudler

Oudler n’a perdu que trois de ses vingt matchs, dont deux contre Oudler, qui lui a par ailleurs inscrit 7 des 21 buts encaissés. Le football physique semble ne pas convenir aux gars de Manuel Mutsch. Trois points seulement séparent maintenant les deux équipes.

Chevron reconduit la totalité de son noyau

Après la confirmation de Grosjean comme coach, Chevron a reconduit la totalité du noyau actuel. Auquel viendront s’ajouter trois nouveaux transferts. "Ils viennent de plus haut mais nous ne pouvons pas encore les confirmer", précise l’entraîneur.

Bellevaux devra serrer la vis

Des entraînements peu suivis commencent à énerver le coach, Éric Van Renterghem. "Certains resteront la saison prochaine mais on va avoir une discussion avec eux car avec cette mentalité, ils ne joueront pas beaucoup."