Djeidi Gassama (AS Eupen): "À moi de travailler pour m’améliorer devant le but"

S’il est monté au jeu régulièrement, c’est la toute première fois de la saison que Gassama a pu disputer les nonante minutes. "J’étais concentré à 100%, comme toujours, dit le jeune homme de vingt ans à peine. Dans ma tête je me prépare toujours comme si je commençais pour être prêt à aider l’équipe dès que je monte sur le terrain."

Sa prestation contre le CS Bruges n’est pas passée inaperçue. "C’était un match compliqué car on a vite été réduits à dix mais malgré cela on n’a pas lâché et on aurait même pu arracher les trois points. On a eu beaucoup d’occasions, on aurait pu passer devant mais malheureusement on n’a pas réussi à les mettre au fond."

Avec un pied dans les deux buts eupenois, Djeidi aurait pu devenir le héros du match s’il avait concrétisé son face-à-face avec le gardien visiteur, en début de 2e période, ou s’il avait réussi à reprendre correctement un centre de N’Dri (82e). "Nous pouvons avoir des regrets car même à dix on a eu des possibilités. Sur mon face-à-face avec le gardien, j’ai ouvert mon pied mais il a bien plongé. Bravo à lui. À moi à travailler à l’entraînement pour m’améliorer devant le but."