Christophe Romain (Soiron) après la victoire face Cornesse B (P4F): "Il faut savoir gagner dans la douleur" (photos)

À la 30e, Cornesse aurait pu hériter d’un penalty suite à une poussée fautive de Fassotte sur Wydooghe dans le rectangle, mais l’arbitre ne bronchait pas. Une minute plus tard, le remuant Serhat Onder se jouait du gardien Donnay et permettait aux locaux de mener 2-0 à la pause.

"Nous n’avons pas été ridicules, loin de là", lâchait le T1 Rouge et Blanc Raph Van Acker au terme de la rencontre. "On était bien dans le match avant de prendre deux buts évitables. L’expérience et les individualités de Soiron ont fait la différence aujourd’hui."

Les visiteurs accéléraient un peu plus le rythme en début de seconde période. À la 65e pourtant, le Soironais Christian Delville était accroché fautivement dans le rectangle et l’arbitre désignait le point de penalty. Echchekhar le loupait mais ce n’était que partie remise. Un nouvel accrochage dans les 16 mètres quelques secondes plus tard permettait au numéro 2 des Mauve d’inscrire le 3e but des siens.

Toujours en tête

Peu avant la 70e, le Cornésien Wydooghe servait parfaitement Thomas Courtin qui n’avait plus qu’à conclure, mais le portier Lemmens était à la parade. En fin de rencontre, Echchekhar (encore lui) devançait une sortie hésitante du keeper Donnay et augmentait l’avance de quatre buts. Durant les arrêts de jeu, Cornesse sauvait méritoirement l’honneur via Lucas Gristina, 4-1 score final.

"Malgré la victoire, je n’ai pas reconnu mon équipe", commentait le coach local Christophe Romain. "On aurait pu faire beaucoup mieux mais parfois, il faut savoir gagner dans la douleur, même en jouant moins bien."

Cette victoire importante permet à Soiron de rester en tête du championnat, avec deux unités d’avance sur son dauphin, le FC Eupen B.

Soiron 4 – Cornesse B 1

Arbitre: M. Ouarab.

Cartons jaunes: Cintora, N. Delville, Godart, Fassotte ; Sastre, Sintzen, Courtin.

Buts: Thissen csc. (1-0, 25e), S. Onder (2-0, 31e), Echchekhar (3-0 sur pen. puis 4-0, 65e et 88e), Gristina (4-1, 91e).

SOIRON: Lemmens, Echchekhar, Godart (72e Vicqueray), Cintora (72e Bonboire), C. Delville, Alonso, N. Delville (69e Quickels), I. Onder, Fassotte (79e Anton), Piedbœuf, S. Onder.

CORNESSE B: B. Donnay, Thissen, Gristina, Sastre (73e Sintzen), Wydooghe (70e Bauwens), J. Donnay (73e Halkin), Courdier, Demal, Godart, Courtin, Detaille.