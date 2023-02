Évolution du score: 10e: 25-13, 20e: 42-23 (17-10), 30e : 59-38 (17-15), 40e : 79-51 (20-13).

RBC AUBEL: Grooteclaes 5, Gorlé 20, Liégeois G. 11, Perin 20, Bousmanne 6, Lambot 0, Albert 2, Liégeois B. 8, Glaude 7.

"Encore une fois, la clé du match c’est notre défense", pointe Claude Ernotte, le coach d’Aubel (3e) qui se paie le scalp du second classé. "Même lors des rotations, notre efficacité derrière est restée constante. Perin a encore été énorme, Gorlé et Glaude ont fait un gros boulot dans la raquette."

Super-départ des Aubelois, rapides et efficaces, qui pouvaient compter sur Benjamin Liégeois pour tirer le groupe offensivement (5e: 15-6). Les locaux régalaient leur public (7e: 19-6) pour déjà se ménager un bel avantage au terme du premier acte (25-13). C’est ensuite Perin qui faisait le boulot pour les Herbagers (15e: 38-19). Réellement embêté par la zone locale, Mons n’avait pas trouvé pas de parade à la pause (42-23).

À la recherche de solutions, les visiteurs redémarraient en déployant un zone press. Il fallait plus de trois minutes aux Aubelois pour inscrire un premier panier en seconde mi-temps face à un adversaire qui avait élevé son niveau défensif (44-29). Mais Gorlé rassurait les siens (25e: 48-29) et Aubel tenait le bon bout à la demi-heure (59-38). D’autant que Mons s’entêtait à shooter à distance malgré un pourcentage catastrophique.

"Cela doit être notre match référence avec 79 points marqués et seulement 51 reçus face au deuxième du général", conclut Claude Ernotte qui a immédiatement réuni ses gars au vestiaire pour les féliciter de cette prestation dominicale. "J’ai aussi insisté sur le rôle déterminant qu’ont eu les remplaçants, même avec parfois peu de temps de jeu."

Mauvaise nouvelle par contre du côté de l’effectif puisqu’aux arrêts déjà annoncés de Gerarts et Bousmanne, il faudra ajouter la perte de Sacha Gorlé et Martin Lambot qui ne rempileront pas !

RABC Ensival 89 - RB Alliance Arlon 69

Évolution du score: 10e: 24-15, 20e: 44-40 (20-25), 30e : 69-56 (25-16), 40e : 89-69 (20-13).

RABC ENSIVAL: Walraff 8, Leclerqs 4, Genet 24, Erkenne 0, Beaujean 6, Desonay 0, Pitz 28, Horris V. 8, Hanus 11.

Après avoir réussi trois exploits face à des mieux classés, Ensival se devait - à domicile - de faire le break avec une équipe arlonaise avant dernière du général.

"Première mi-temps fort moyenne, on n’était pas dedans défensivement", reconnaît le coach Antoine Massart qui aligne un quatrième succès consécutif dans ce super-second tour des Ensivalois. "Après la pause, on était plus agressif. Gros match encore de Genet et Pitz. Walraff a très bien défendu contre le pivot adverse. Premières minutes pour le jeune Leclerqs qui a parfaitement répondu à l’attente."