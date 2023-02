Aubel (R2) en ordre de marche pour les play-off

2. Dans le coup Nouvelle courte défaite pour Pepinster (TDM2) qui s’incline par le plus petit des écarts face au second classé. Sur huit défaites en championnat, sept le sont de moins de dix points dont trois de 1 ou 2 unités… La preuve que les Pepins sont dans le coup - malgré les blessures actuellement de Maucourant et Pirson - et qu’ils manœuvrent bien tactiquement comme le souligne leur coach.

3. Changement Changement d’attitude de la part du coach du BC Verviers (R1), Bruno Dagnely, qui habituellement préserve un maximum ses joueurs. Après une nouvelle défaite à Cointe, il n’a cette fois pas hésité à pointer des responsabilités. Sans doute pour provoquer un électrochoc au sein d’un effectif de plus en plus proche d’une relégation. Car du côté des concurrents directs, Neufchâteau s’est imposé sur le fil et est désormais à trois victoires. Et si Andenne - deux succès de plus - n’a pas gagné, c’est avant tout parce qu’il ne jouait pas...

4. Maintien Bonne opération dans le cadre du maintien pour Ensival (R2) qui aligne un quatrième succès consécutif et pour Henri-Chapelle (P1) qui renoue avec la victoire. Dans les deux cas, face à des concurrents directs.