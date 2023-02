Le médian de 24 ans a annoncé ce lundi qu’il quittait le club présidé par Guy Houssa pour rejoindre celui de Jean-Claude Bodson, à Dison.

Arrivé du côté de Warnant en 2019 en même temps que son entraîneur Stéphane Jaspart qu’il avait connu à Sprimont, Amaury Fransolet évoluera dans l’effectif de Christophe Kinet dans quelques mois. Début de saison, lors du match aller (1-1) entre Dison et Warnant en octobre dernier, le médian s’était exprimé sur son adversaire. "Ils sont à leur place. Ils ont beaucoup de joueurs d’expérience qui ont joué plus haut. Le noyau est également complété par des jeunes de grande qualité. Avec l’équipe qu’ils ont, le top trois doit être un objectif", commentait-il à l’issue du match.

Cette future arrivée est la première dans le futur noyau de Christophe Kinet. Pour rappel, treize joueurs ont déjà rempilé, Arnaud Godard et Guillaume Legros arrêteront, et d’autres ont déjà annoncé leur futur départ: Islam Manchigov (Elsaute), Loris La Delfa (Raeren-Eynatten) et Pius Borel Palm.