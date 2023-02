Visé a coulé sous "l’efficacité affolante" de Heist et peut dire adieu au Top 3

À 3-0 à la mi-temps, la messe semblait dite. Les Visétois essayaient de revenir, mais ce n’était pas chose évidente. Le but de Jonathan Henderickx ne suffisait pas. "Nous voulions changer l’image que nous avions donnée en première période. Il fallait une réaction digne de ce nom. Nous avons jeté toutes nos forces en passant à trois derrière. C’était un peu tout ou rien, mais on s’exposait. Dans les deux rectangles, nous avons manqué de détermination."

De leur côté, les locaux ne rataient pas grand-chose en zone offensive. "Une efficacité affolante, lançait le T1. Ils se sont présentés trois fois lors des 45 premières minutes et ont mis trois buts. Nous savions à quoi nous attendre et nous n’avons pas su réagir. C’est une équipe qui sait jouer au foot et qui va dans les duels. Chez nous, il manque une certaine forme d’agressivité qui peut parfois faire la différence. Tout cela en plus de certains faits de match, comme un penalty non sifflé en notre faveur en deuxième période."

Cette fois, c’est (presque) certain, Visé peut dire adieu au top 3 et n’ira donc sans doute pas plus loin dans la procédure d’obtention de la licence pour la Challenger Pro League. "On ne doit pas tout jeter, les accidents de parcours arrivent. Mais au vu de la situation actuelle et de l’absence d’une certaine complémentarité dans le noyau, notre place est sans doute au milieu de classement."

Heist 6 – Visé 2

Arbitre: M. De Cremer.

Cartes jaunes: Sabhaoui, Gilon.

Buts: Van Aerschot (1-0, 14e), Orye sur pen. (2-0, 40e), Benhamou (3-0, 45e), Hendrickx sur pen. (3-1, 56e), Troonbeeckx (4-1, 63e), Perseo (4-2, 65e), Orye (5-2, 68e), Colman (6-2, 83e).

HEIST: F. Van Aerschot, Wijns, Nys, Sabhaoui, Ferreira Carrasco (83e El Attabi), Benhamou (76e Jannes), Orye (70e Colman), Lemmens, Troonbeeckx (76e Hannach), Augustynen (70e Vande Cauter), S. Van Aerschot.

VISÉ: Thomé, R. Wilmots, Alalabang (79e Lejear), Perseo, Cascio, Englebert, Rherras (14e Gilon), Hendrickx, M. Wilmots, Déquaire, Omolo (57e El Harrak).