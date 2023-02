Un bon point contre le Cercle mais "un peu de frustration" pour Eupen, à nouveau réduit à dix

Le coaching audacieux d’Edward Still, qui a maintenu son organisation offensive malgré l’exclusion rapide de Baiye (17e) n’est pas étranger à cette belle performance eupenoise. Avec les deux flèches Gassama et N’Dri devant et le duo Peeters-Magnée pour compenser la perte de Baiye au milieu, l’opération pouvait sembler risquée mais elle a parfaitement fonctionné. "Parfois, l’attaque est aussi une forme de défense, justifie le mentor des Pandas. En gardant mes deux avants dans le jeu, on pouvait exercer une pression constante sur la défense et les empêcher de construire de derrière."

Début de match tonitruant

Il est vrai que le début de match tonitruant de son duo d’attaque, soutenu par un Peeters des grands jours, avait de quoi rassurer le coach. Leur vitesse et leur percussion ont fait mal d’entrée de jeu, avec ce penalty obtenu par N’Dri, après un incroyable slalom dans le rectangle, et transformé par le capitaine (10e). Et si Abu sortait une magnifique frappe de 25 mètres pour le 1-1, seulement trois minutes plus tard, les germanophones ne se décourageaient pas.

Même à dix contre onze, ils continuaient leur marche en avant. Gassama, Peeters et n’Dri étaient encore une fois décisifs et permettaient à Eupen de reprendre l’avantage (28e). Certes pas pour longtemps car les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un 2-2 après le but du Japonais Ueda (39e).

Personne, côté eupenois, n’en voudra au virevoltant Gassama, titularisé pour la première fois en championnat, d’avoir manqué son face-à-face avec le gardien visiteur (48e). "Il y a un peu de frustration avec ces occasions manquées mais parfois il faut se contenter du point", analyse lucidement le coach local, conscient que Denkey aurait aussi pu donner la victoire aux Brugeois (58e et 64e). "Quelle fierté de voir la mentalité et la passion affichées par mes joueurs pour arracher ce point à dix contre onze face à une équipe du Cercle de très haute qualité."

AS Eupen 2 – CS Bruges 2

Arbitre: M. Van Driessche.

Carte rouge: Baiye (directe, 17e).

Cartes jaunes: Peeters, Vanhoutte.

Buts: Peeters sur pen. (1-0, 10e), Abu (1-1, 13e), N’Dri (2-1, 28e), Ueda (2-2, 39e).

AS EUPEN: Moser, Paeshuyse, Filin, Davidson, Van Genechten (62e Diakité), Charles-Cook, Baiye, Magnée (77e Lambert), Peeters, N’Dri (87e Prevljak), Gassama.

CS BRUGES: Majecki (46e Lisboa Oliveira), Popovic, Ravych (46e Marcelin), Daland, Deman, Siquet, Abu, Vanhoutte (76e Hotic), Somers, Denkey (76e Ghobo), Ueda.