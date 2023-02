Sprimont B n’aura pas été à la hauteur face à Ougrée

La première période se poursuit avec peu de chose à se mettre sous la dent, tant les deux formations restent stériles. Ce n’est qu’à la 39e minute que le score évolue. Dylan Beltrame, isolé dans le rectangle adverse, reprend un centre et glisse le 0-1 au fond du but des locaux. Le deuxième goal ougréen arrive quatre minutes plus tard (43e) des pieds du remuant Samuel Ettitchi qui d’une frappe croisée, fait 0-2. La pause est sifflée sur ce score à l’avantage des Rouge et Noir.

"Mon analyse du match sera très courte, nous n’avons tout simplement pas été à la hauteur dans cette partie. Mon noyau était de nouveau très jeune aujourd’hui, je ne veux jeter la pierre à personne. Il est temps de préparer notre saison prochaine en P2. Aucun transfert n’est réalisé car nous comptons sur les jeunes du club", explique Faustino Garcia le T1 sprimontois.

La seconde période est entamée depuis trois minutes (48e) et les visiteurs prennent le large. Vincent Garufo pousse le 0-3 au fond et met ses couleurs à l’abri. Ougrée en veut d’avantage et à la 56e minute. Aboubaker Guilmi profite d’un corner en deux temps pour inscrire le quatrième but (0-4).

La suite de la seconde période sera sous le contrôle des visiteurs jusqu’au coup de sifflet final.

Sprimont B 0 – Ougrée 4

Arbitre: M.Poulain.

Carte rouge: Scerra (2j).

Cartes jaunes: Cetintas, El Ghoulbzouri.

Buts: Beltrame (0-1, 39e), Ettitchi (0-2, 43e), Garufo (0-3, 48e), Guilmi (0-4, 56e).

SPRIMONT B: Claessen, Cetintas, Rindonne, Modica (61e Spitael), Nelissen, Ziga (61e Raoud), Cugnon, Ruiz (Hauregard), Delville (45e El Otmani), Gaspar, Fedsoseew.

OUGRÉE: Botterman, Tellatin, Delville, Garufo (80e Ekwalla), Guilmi, Ettitchi, El Ghoulbzouri (61e Bousfia), Scerra, Fourneau (45e Nuozzi), Beltrame, Masselin (70e Mendy).