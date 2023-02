Richelle s’impose sur le fil et avec une dose de réussite

Pas de quoi faire planer Benoît Waucomont, plutôt insatisfait de la production de son effectif. "Quelle catastrophe, cela n’a vraiment pas été bon de notre part. On a vécu une rencontre bizarre, au cours de laquelle on a joué à l’envers. On essaye de ne pas avoir trop d’exigences lors des entraînements. Mais même ce que l’on demande de faire ne se produit pas en match. Parfois, on a l’impression de voir du jeu produit dans les cours de récréation !"

Richelle 3 – Meix-Dt-Virton 2

Arbitre: M. Fernandes.

Cartes jaunes: Simon, Bechet, Laurent.

Buts: Diallo (1-0, 18e), Gasparoto (1-1, 33e), Breda (1-2, 67e), Thomas (2-2, 82e), Boulton (3-2, 91e).

RICHELLE: Rausin ; Leroy, Simon, B. Halleux (65e Thomas), Pezzin ; Custinne, Diallo, Zougar (82e Spano), Meys (65e Lanckhor), Vélégan (86e Lang), Boulton.

MEIX-DT-VIRTON: Brolet ; Schmit, Blaise, Bechet, T. Day ; Walelo (57e Limpach), Laurent, Gasparoto (85e Jacques) ; Breda, Dewalque (85e Gomree), Puffet (57e Erdeljan).