P2C : Rechain signe un neuf sur neuf et se replace en ordre utile pour le tour final (photos)

De retour des vestiaires, les Rechaintois se montrent plus incisifs et prennent le jeu à leur compte. Ils trouvent rapidement l’ouverture sur une reprise de Crits déviée par La Mantia (0-1). Aubel tente de réagir mais la tête de Nols est trop faible

pour inquiéter le portier Frédéric Crits. Huit minutes plus tard, le frangin Grégory, très en vue ce dimanche, double la mise d’une reprise de la tête imparable (0-2). Rechain tente de faire le break mais ni Guyot (69e), ni Crits (76e), ni Ernst sur pen (85e), n’y arrivent. De l’autre côté, l’Aubelois Tricha loupe une occasion cinq étoiles (80e) qui aurait pu relancer la partie.

"Avant la pause, nous étions bien compacts et les courses demandées étaient faites", analyse le T1 aubelois David Malta. "On savait que la suite allait être plus compliquée puisqu’on jouait contre le vent. Mais ce qui m’embête le plus, ce sont ces deux buts sur phases arrêtées. Aujourd’hui, c’est l’expérience qui l’a emporté. On a pourtant eu cette balle à la 82e qui aurait pu nous permettre de revenir dans le match, et de nous dix minutes de rush."

Du côté visiteur, ce troisième succès de rang permet de rester en course pour le tour final.

"On se replace en effet très bien et je pense qu’on est dans le bon", se réjouit le mentor Marc Ansion. "Après la pause, on est remonté sur le terrain avec de meilleures intentions et notre trio offensif a fait la différence. Le premier but nous libère complètement. Dommage qu’on soit ensuite resté un peu trop bas car on donnait ainsi des possibilités à l’adversaire. Par contre, même si tout n’était pas parfait, on a su poser le ballon au sol."

Rechain signe un neuf sur neuf et se replace en ordre utile pour le tour final (photos)

Aubel B 0 – Rechain 2

Arbitre: M. Koç

Cartes jaunes: Goffart, Xhonneux, Collard, G. Crits, Moll

Buts: La Mantia (0-1, 52e), Crits (0-2, 62e)

AUBEL B: Smits, Al. Dumont, Mailleu, Pesser, Baumans, Dejalle (70e Xhonneux), Nols, Droeven (59e e Tricha), Duthoo (84e Finck), Diaferia, Goffart (73e Heuts)

RECHAIN: F. Crits, La Mantia, Frana, Ax. Dumont, J. Pfaff (78e Kitshe), Ernst, Moll, Lonneux, Guyot, Collard (75e Rbib), G. Crits