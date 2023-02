Raeren-Eynatten loupe le coche contre Huy

"Les conditions et le terrain étaient particulièrement compliqués", selon le T1 visité Éric Vandebon. "On a proposé du bon football avec quelques occasions à la clé, 2 buts annulés, 3 poteaux ou latte, et puis la double reprise de Carlo Evertz au second acte. On doit gagner à tous les coups mais on n’a pas su garder le jeu au sol au second acte. Et si cela tourne mal, ils peuvent l’emporter. On garde notre invincibilité sur les douze derniers matches même si on manque de réaliser une très belle opération ce dimanche", relate le coach.

En effet. À la 51e, un centre anodin arrive sur le bras de Bernard, l’arbitre siffle directement penalty sur les conseils de sa juge-assistante. Pollina s’élance mais frappe trop mollement dans les bras de Broers, la chance des Hutois est passée.

La seconde période sera beaucoup plus hachée, avec pas mal de solides duels au milieu du jeu. En fin de rencontre, Bernard touchera le poteau et puis Evertz en profondeur se créera la double occasion du match mais sans succès devant Marly et son défenseur.

Raeren-Eynatten qui récupèrera Lauffs (voyage) et Lo Presti (suspension) pour le derby à La Calamine dans deux semaines (où Bonnechère sera suspendu) mais qui risque surtout de perdre pour arrêt de carrière Broers et Evertz, la saison prochaine.

Raeren-Eynatten 0 – RFC Huy 0

Arbitre: M.Alexis.

Cartons jaunes: Klauser, Bonnechère ; Frantim, Raia, Obaker.

RAEREN-EYNATTEN: Broers, Stoffels, Bernard, Bonnechère, Di Nicola, Bissen, Evertz, Klauser, Pousset, Gaillard, Bong (74e Stochkov).

HUY: Marly, Eeke (6e Franco), David, Frantim, Loyaerts, De Castris, Papalino, Obaker, Raia (81e Mibenge), Nzoigba, Pollina (64e Pichietti).