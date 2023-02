Évolution du score: 10e: 20-22, 20e: 37-44 (17-22), 30e: 52-63 (15-19), 40e : 73-74 (21-11). RBC PEPINSTER: Halkin 6, Francoeur 9, Delsaute 20, Deblond 4, Nyssen 9, Wintgens 10, Pitz 0, Maréchal 15.

Pepinster aura mené moins de trois minutes mais, sur un trois points de Francoeur, prenait l’avantage (73-71) dans la dernière ligne droite. L’égalité était rétablie à cinquante secondes du terme (73-73), chaque équipe avait alors la possibilité de faire la différence et c’est, finalement, Oostkamp qui prenait le meilleur en rentrant un lancer franc décisif puisque Delsaute - pourtant excellent - loupait la dernière tentative.

"Rien à reprocher à mes gars car on tient cette super-équipe jusqu’au bout", apprécie Pascal Horrion, le coach pepin. "Dommage peut-être de ne pas avoir pu durcir notre défense en première mi-temps. Mais on n’aurait peut-être pas tenu sur la longueur car il nous a manqué deux rotations avec les blessures de Maucourant et Pirson."

Pepinster démarrait par des trois points de Francoeur et Nyssen mais Oostkamp était immédiatement devant (4e: 6-7) et très adroit derrière la ligne des 6m75 (9e: 16-20). Pepinster égalisait en début de second acte (22-22) de quoi piquer au vif les visiteurs qui rentraient deux nouvelles bombes pour filer à 22-30 (13e). Pepinster avait perdu, lui, son adresse à distance au quart d’heure (24-36). Heureusement, Delsaute (16 points en première mi-temps) alimentait la marque à Pepinster pour réduire le retard des siens au repos (37-44).

Oostkamp allait pourtant continuer à faire la course en tête malgré plusieurs retours locaux. Notamment à 61-63 sur un trois points de Halkin. Égalisation (66-66) même à l’entrée du money-time. Pour échouer de peu, avec sans doute pour seul regret un 7/16 aux lancers francs.

Pepinster a officialisé les arrivées de Michael Coetsiers (Alleur B), Colin Aldenhoff (Alleur B), Martin Gillet (Alleur B), Noé Kreusch (Union Liège) et Thomas Beaujean (Ensival) pour sa future R2.