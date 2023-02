P3C: Andrimont s’incline et abandonne le titre au Croatia Wandre

"C’était équilibré et nous étions très efficaces, expliquait Laurent Bodet, le coach du Croatia. On avait aussi perdu Busarello, notre point d’ancrage, sur blessure et Andrimont avait le dessus physiquement. Je n’étais pas satisfait et je sentais qu’on était plus près du 2-1 que du 3-0."

"Depuis quelques semaines, on ne fait pas les bons choix, on ne concrétise pas et nos adversaires marquent à chaque occasion, pestait Manu Ruiz Marin, le T1 andrimontois. Après la pause, avec la montée de Stancher qui sait plonger dans l’espace, on n’a plus vu notre adversaire offensivement. À 2-2, on a voulu pousser pour mettre le 3e, un point ne servait à rien. Mais, encore une fois, on encaisse directement après avoir égalisé."

Chance du champion ?

À la reprise, les Andrimontois prenaient en effet le jeu à leur compte. Duran alertait une première fois Pierret sur un coup-franc puis réduisait l’écart suite à un déboulé de Kambembo sur le flanc droit. C’est Stancher qui égalisait via le motant mais l’espoir ne durait que deux minutes. Suite à un corner et une partie de flipper, Katzenburg plantait le 3-2, pratiquement synonyme de titre pour le club cher à Nikola Lozina.

"À 2-2, nous sommes restés calmes et on a sans doute eu ce qu’on appelle la chance du champion, avouait Laurent Bodet. Je ne suis pas content de la manière mais ce dimanche, il n’y avait que le résultat qui était important."

Andrimont peut oublier le titre et devra profiter de la fin de saison pour préparer au mieux le tour final. "Il faut jouer les derniers matches à fond, c’est la meilleure façon d’arriver en forme au tour final. L’objectif est de terminer dans les trois premiers afin de recevoir lors du premier match. On n’a rien perdu chez nous, l’avantage du terrain est quelque chose d’important."

Reste à savoir quel gardien terminera la saison entre les perches andrimontoises où Lucas Gillet dépanne depuis qu’Aaron Regnier a été écarté pour raisons disciplinaires.

Croatia Wandre 3 – Andrimont 2

Arbitre: M. Habets.

Cartes rouges: Schneider (81e, directe), J. Ponsard (81e, directe).

Cartes jaunes: Gérard, Bury, Pierret ; C. Ponsard, Isiktekiner, Ozdemir.

Buts: Hanoset (1-0, 6e), Brncic (2-0, 20e), Duran (2-1, 53e), Stancher (2-2, 72e), Katzenburg (3-2, 74e)

CROATIA WANDRE: Pierret, Moureau, Brncic, Gérard, Busarello (24e Henrard, 90e+2 Krawczyk), Bury, Hoho, Tomasovic (47e Droeven), Orban (56e Schneider), Hanoset, Katzenburg.

ANDRIMONT: Gillet, Willems (46e Stancher), J. Ponsard, Bragard, C. Ponsard, Duran, Isiktekiner, Kambembo, Idrissi (27e Ozdemir), Mohamud, Malaise.