Buts: Hubert (1-0, 5e), Guerits (2-0, 59e).

"C’est du 100% de réussite pour nous. On a été dominé, ils frappent deux fois le poteau et mon gardien arrête un penalty", sourit le coach calaminois Mike Hendrick.

"On perd sur leurs deux réelles occasions. Il nous manque le petit brin de chance nécessaire pour remporter ce genre de rencontre", râle le mentor heusytois Jessy Dionisio.

RCS Verviers 1 – Welkenraedt 1

Buts: Ben Sellam (1-0, 18e), Carlier (1-1, 73e)

"Ce match, on doit le tuer en première période", regrette le T1 verviétois Gabriel De Luca. "Après la pause, on a moins bien joué même si on a encore eu des occasions." "Si à la fin, le nul me paraît logique, Verviers a joué avec son bonheur dans le dernier quart d’heure", estime son homologue Greg Degotte.

Emmels 1 – Stavelot 3

Buts: Boucha (0-1, 8e ; 0-2, 40e), Troch sur pen (0-3, 49e), Aksu (1-3, 65e)

"En 1re mi-temps, Stavelot était au-dessus du lot. En seconde, on rate six goals tout faits et leur gardien les garde dedans", analyse le technicien d’Emmels Ben Lousberg. "On a bien pris le contrôle de la partie avant la pause. Ensuite, on s’est fait peur parce qu’on est tombé dans la facilité", regrette l’entraîneur stavelotain Julien Godard.

Weywertz 2 – Hautes Fagnes 1

Buts: Boemer (1-0, 34e), Dohogne (1-1, 43e), Max. Heinen (2-1, 75e)

"Les Hautes Fagnes ont eu des occasions et cette victoire étriquée fait partie de celles qu’il faut avoir sur une saison", dixit le tacticien de Weywertz Benjamin De Vuyst. "Cette défaite n’est pas méritée. À 1-1, on loupe deux face-à-face puis on encaisse sur une bête perte de balle", peste le T1 fagnard Grégory Hendrick.

Waimes F. 0 – Trois-Frontières 5

Buts: Pirnay (0-1, 34e), Cornet (0-2, 53e ; 0-4, 72e), Sangiovanni (0-3, 65e), Salimou (0-5, 81e)

"C’était très mauvais et c’est ce que je craignais après ce que j’avais vu en semaine. On a vécu une après-midi difficile face à une des plus belles équipes de la série", glisse le mentor waimerais Jean-Claude Sonnet.

"Cette victoire fait du bien et nous permet de nous relancer. On reste ainsi accroché au bon wagon", se félicite le T2 frontalier Joël Gérard.

Recht 0 – Sart 1

But: Heinrichs (0-1, 38e)

"On a super bien joué mais, pour le moment, les décisions arbitrales sont contre nous. C’est le lot des équipes qui ne tournent pas", estime le coach rechtois Jérôme Stark.

"Après une bonne première mi-temps, on a dû faire le gros dos pour aller chercher ses trois bons points", note le mentor sartois Rudy Siebenbour.

Franchimont 1 – Rocherath 1

Buts: Demoulin (1-0, 45e), Bongard (1-1, 68e)

"À 1-0, on a une toute grosse occasion par Demoulin. Si c’est 2-0, je pense qu’on peut revendiquer la victoire", avance le technicien des 600 Olivier Laffineur. "C’est un peu dommage. On rentre bien dans le match et on doit marquer. À la place, on court après le score", enchaîne son homologue Stefan Bongard.

Trois-Ponts 3 – Amblève 0

Buts: Rondeux (1-0, 15e), AL. Dumez (2-0, 42e), Bertrand (3-0, 75e)

"Il y avait tout dans cette victoire et le score n’est même pas forcé. On était au-dessus à tous les niveaux", se réjouit le T1 tripontain Greg Rondeux.

"Après le but, on n’a plus eu voix au chapitre. Quand on manque d’âme, on ne peut rien revendiquer", déclare l’entraîneur amelois Robin Demarteau.